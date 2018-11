Borsa: Europa tonica attende Draghi

MILANO, 26 NOV - Borse europee toniche con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo con l'apertura del governo italiano all'Ue sul tema della manovra. I mercati ora attendono l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,1375 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,2%. Avanza Parigi (+1,4%), Francoforte e Londra (+1,2%), Madrid (+1,6%). Nel Vecchio continente in forte rialzo il comparto finanziario (+2,2%) con le banche italiane che si mettono in mostra. Svettano anche Deutsche bank (+3,6%), Bnp Paribas e Ubs e Credit Agricole (+2,7%), Banco Santander (+2,6%). Bene anche il settore energetico dopo che il petrolio ha arrestato il crollo del prezzo. Si mettono in mostra Total (+1,5%), Bp (+1,6%), Shell ed Enagas (+1,4%). Andamento positivo per le Tlc con raffiche di acquisti per Iliad (+4%), Telefonica (+2,2%), Vodafone (+1,9%) e Vivendi (+1,4%).