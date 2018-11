Borsa: Europa in rialzo guarda a Usa

MILANO, 26 NOV - Le Borse europee proseguono in rialzo con i futures di Wall Street in positivo e l'attesa per il discorso del presidente della Bce Mario Draghi. L'apertura del governo italiano sulla manovra spinge Milano (+2,7%) in cima ai listini del Vecchio continente con lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 290 punti base e il rendimento del decennale italiano al 3,24%. I mercati guardano poi all'accordo sulla Brexit con Londra che guadagna lo 0,8%. Bene anche Madrid (+1,6%), Francoforte (+1,2%) e Parigi (+0,9%). Piazza Affari è sostenuto dagli acquisti sulle banche con Mps (+7%) e Unicredit (+6%) che vola in cima al listino. Bene anche Banca Mediolanum e Ubi (+5,4%), Bper (+5,6%) e Intesa (+5,2%). Bene i titoli energetici dopo che il prezzo del petrolio interrompe la scia negativa. In positivo Saipem (+6,3%), Italgas (+2%), Tenaris (+1,8%), Snam (+1,3%) ed Eni (+1,1%). Si mettono in mostra come venerdì Tim (+3%), in attesa dell'emendamento al decreto fisco sulla rete, e Mediaset (+2,7%).