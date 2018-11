Ivass:meno reclami clienti assicurazioni

ROMA, 26 NOV - Calano, nel primo semestre, i reclami dei clienti alle imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia. Secondo i dati dell'Ivass i reclami sono stati 52.593, di cui 8.918 (17% del totale) relativi ai rami vita, 25.158 (47,8%) al ramo Rc auto e 18.517 (35,2%) agli altri rami danni. Complessivamente, spiega l'istituto di vigilanza del comparto, rispetto al corrispondente periodo del 2017 i reclami sono diminuiti del 8,2%. Per le imprese italiane, la maggior parte dei reclami si è concentrato nell'Rc auto (50% del totale). Le contestazioni dei consumatori fanno riferimento soprattutto alle liquidazioni del danno, e quindi ai tempi di definizione, all'attribuzione della responsabilità, alla quantificazione dei danni nei sinistri auto. Il numero dei reclami è sceso del 10,3%. Per le imprese estere, si registra un aumento del 6,6%, in controtendenza rispetto al 2017 quando erano scese del 13%. I reclami accolti sono stati il 26,5% del totale, quelli transatti il 9,7%, quelli respinti il 52,6%.