Borsa: Milano vira in calo (-0,51%)

MILANO, 27 NOV - Dopo aver aperto in lieve rialzo Piazza Affari vira in calo (Ftse Mib -0,51%) appesantita dalle banche, tra le quali le peggiori sono Bper (-2,7%) e Ubi (-1,9%) e Baco Bpm (-1,6%), ma non solo. Fra i titoli del listino principale, tutti in calo eccetto Campari (+0,07%), a soffrire di più sono il petrolifero Saipem (-1,59%), Pirelli (-1,57%) e il tecnologico Stm (-1,56%). Sul mercato, all'indomani del recupero aiutato dall'apertura del governo alla Ue sulla manovra, si teme che non ci sarà una vera retromarcia: svaniscono così gli entusiasmi della vigilia. Incidono poi, come avviene nelle altre Borse, gli interrogativi sulle reali intenzioni di Trump per la politica dei dazi Usa.