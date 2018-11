Manovra: Moscovici,non sono per sanzioni

PARIGI, 27 NOV - "Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un fallimento": lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, parlando della manovra italiana in conferenza stampa a Parigi. "Sono sempre stato un commissario favorevole alla flessibilità - ha aggiunto Moscovici - aperto al dialogo tra Roma e Bruxelles, legato a un'Italia che rimanga al centro della zona euro". Sul bilancio italiano "ci sforziamo per trovare delle soluzioni", ha detto ancora il commissario. Per l'Italia "la porta resta aperta, la mano tesa. Dobbiamo cercare con tutte le forze delle soluzioni condivise nell'interesse degli italiani e della zona euro", ha aggiunto.