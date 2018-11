Europ Assistance, servizi per over 60

MILANO, 27 NOV - Innovare i servizi dedicati agli over 60, avvalendosi della collaborazione di giovani startupper. E' lo scopo della 'chiamata' - dal nome 'CallForGrowth Smart Aging: care for Baby Boomers' - lanciata nel settembre scorso da Europ Assistance, Assicurazioni Generali e growITup, la piattaforma di open innovation creata da Cariplo Factory e Microsoft. Quattro le aziende selezionate ieri, dopo una tavola rotonda a Milano: si chiamano D-Heart, Epicura, Noon Care e VillageCare e nei prossimi mesi punteranno a realizzare servizi innovativi in un mercato, quello dei 'babyboomers', sempre più vivace e competitivo. Il tutto avvalendosi della collaborazione di growITup che, come ha spiegato uno dei suoi fondatori nonché partner, Enrico Noseda, aiuta le "aziende a lavorare con le startup per accelerare la trasformazione digitale" e a intraprendere un "processo di innovazione". Le quattro vincitrici saranno considerate per il fondo Indaco, di cui growITup è advisor in esclusiva.