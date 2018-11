Asta Btp indicizzati, rendimento a 1,45%

ROMA, 27 NOV - Il Tesoro ha collocato tutti i 3,5 miliardi di euro di Btp a 5 anni indicizzati all'inflazione dell'Eurozona e di Ctz a 24 mesi. Il Btp indicizzato è stato assegnato per l'importo massimo prefissato di un miliardo di euro con un rendimento lordo in rialzo all'1,45% dallo 0,9% del collocamento di giugno. La domanda ha raggiunto 1,65 miliardi. Per il Ctz (collocato per 2,5 miliardi) il rendimento è calato allo 0,995% dall'1,626% dell'asta di ottobre. La domanda ha superato i 3,9 miliardi.