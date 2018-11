Dl fisco:sfuma rottamazione-ter Imu-Tasi

ROMA, 27 NOV - Niente rottamazione-ter per le tasse locali, come Imu e Tasi, perché la soluzione per consentire di estendere ai comuni la facoltà di aderire alla nuova sanatoria "non ha il parere favorevole della Ragioneria". Lo dice il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci che ha seguito i lavori del Senato sul decreto fiscale. Niente da fare anche per la proroga a settembre della moratoria sulle sanzioni per la fatturazione elettronica, altra novità per la quale era attesa una soluzione in Aula.