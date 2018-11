Manovra, contatti sindacati e Governo

CAGLIARI, 28 NOV - "L'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl, Uil, ha prodotto un primo risultato positivo: in queste ore sono in corso contatti con il Governo per definire una data per un incontro". Lo annuncia il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, da Cagliari dove ha concluso i lavori dell'attivo unitario dei delegati e pensionati del capoluogo sardo, convocato proprio per illustrare i contenuti del documento di Cgil, Cisl, Uil sulle priorità per la legge di bilancio. "Le oltre 150 assemblee sul territorio e nelle aziende - ha proseguito il leader della Uil - ci hanno consentito, al momento, di confrontarci già con oltre 50 mila lavoratori, pensionati e giovani sulle nostre proposte e di raccogliere un consenso che porteremo all'attenzione del Governo: attendiamo, dunque, la convocazione".