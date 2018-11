Manovra: Cafà, reddito condivisibile

ROMA, 28 NOV - Rafforzare il reddito di cittadinanza con l'inserimento degli aventi diritto nelle aziende per vivere esperienze formative. È la proposta del presidente di Fonarcom (il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua), Andrea Cafà, a margine del Forum TuttoLavoro organizzato da Wolters Kluwer. "Il reddito di cittadinanza è un'azione condivisibile ma, così com'è concepito, è uno strumento di politica passiva", afferma Cafà. "Basterebbe qualche piccolo accorgimento per trasformarlo in uno strumento di politica attiva", continua Cafà, con l'inserimento dei beneficiari all'interno di un'azienda per un periodo di 6-12 mesi "in modo che possano vivere un'esperienza formativa" e magari essere assunti al termine di quel periodo. Le aziende potrebbero pagare un piccolo contributo che andrebbe a "raddoppiare il budget che il governo sta mettendo a disposizione". In questa strategia, secondo Cafà, anche i fondi interprofessionali potrebbero intervenire per aiutare la formazione.