Lagarde a G20:dazi sono controproducenti

NEW YORK, 28 NOV - Le barriere commerciali sono ''controproducenti per tutti. E' un imperativo stare lontano da nuove barriere e invertire quelle recenti. Abbiamo un'occasione unica di migliorare il sistema di scambi globale''. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, rivolgendosi ai paesi del G20. ''Liberalizzare gli scambi sui servizi puo' aumentare il pil del G20 di mezzo punto, o di 350 miliardi di dollari, nel lungo termine'' aggiunge Lagarde. L'economia globale si trova in un ''momento critico'' fra ''significativi rischi che si stanno materializzando e nubi scure all'orizzonte''. In questo quadro i paesi del G20 devono muoversi ''rapidamente e insieme''. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, invitando le 20 maggiori economie al mondo ad andare avanti sulle riforme, da quelle del mercato dei prodotti a quelle del lavoro. Farle potrebbe tradursi in un aumento del pil del G20 del 4%.