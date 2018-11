Fed,negoziati Italia-Ue tra fonti rischi

WASHINGTON, 28 NOV - Tra "le fonti di rischio che possono innescare situazioni di stress in qualsiasi momento" sui mercati e sull'economia globale ci sono anche "le trattative sulla manovra economica tra l'Italia e l'Unione europea". Lo ha affermato il presidente della Fed Jerome Powell in un discorso all'Economic Club of New York, citando anche i negoziati sulla Brexit e quelli sui dazi e sul commercio, a partire dai colloqui tra Usa e Cina. Powell fa anche riferimento ai rischi legati ai cyberattacchi.