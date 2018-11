Pieno asta Btp 5-10 anni, tassi in calo

ROMA, 29 NOV - Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,250 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni con rendimenti in lieve calo. Il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,35% dal 2,58% precedente mentre quello sul Btp decennale, venduto per 2,250 miliardi, è calato al 3,24% dal 3,36%. La domanda per i titoli a 5 anni è in calo a 1,34 volte l'importo offerto da 1,48 precedente, registrando i minimi da giugno, e quella per i titoli a 10 anni in discesa a 1,41 da 1,49. Il Tesoro ha anche collocato 609 milioni di euro di Ccteu con scadenza ottobre 2024 ad un tasso del 2,22% e 641 milioni di euro di Ccteu con scadenza settembre 2025 ad un tasso del 2,31%.