Borsa: Milano positiva guarda a Manovra

MILANO, 29 NOV - La Borsa di Milano chiude in terreno positivo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, con gli investitori che guardano con ottimismo alle trattative con l'Europa per la manovra di bilancio. A Piazza Affari vola Mps (+5,8%) mentre archiviano in terreno negativo la gran parte degli istituti di credito. In calo lo spread tra Btp e Bund tedesco che chiude a 288 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,20%. Corre Luxottica (+4,2%), nel giorno in cui da Parigi i soci danni il via libera alla fusione con Essilor (+3,5%). In rialzo Fca (+0,9%), con il piano di investimenti per l'Italia, insieme a Ferrari (+3%) ed Exor (+2%). Chiude le contrattazioni in calo Carige (-5%), in attesa dell'esito del cda chiamato ad approvare il piano conservazione del patrimonio da presentare alla Bce. Seduta negativa anche per Fineco (-2,8%), Unicredit (-1,1%), Intesa (-1%) e Bper (-0,9%). In rosso Tim (-0,9%) mentre è in rialzo Mediaset (+0,6%).