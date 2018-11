Tria, Italia non mette a rischio nessuno

BUENOS AIRES, 29 NOV - "Non crediamo di mettere a rischio nessuno, al di là delle regole europee che bisogna rispettare o cercare di rispettare, stiamo facendo un deficit del 2,4 che per gli standard internazionali è normalissimo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Tria rispondendo ad una domanda sull'allarme della Fed. "Nella storia degli ultimi 10 anni - aggiunge Tria - l'Italia solo quest'anno fa un deficit più basso. Se andate a vedere il curriculum di deficit di Francia e molti altri paesi, siamo ben oltre in generale in una manovra di politica economica un 2,4 per centro può essere considerato opportuno, non lo è perché il fiscal compact ha delle regole particolari".