Borsa: Asia chiude in rialzo con G20

MILANO, 30 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo e guardano con ottimismo alle indicazioni che arriveranno dal G20 di Buenos Aires ed in particolare all'incontro, previsto per il fine settimana, tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, dove si discuterà anche di commercio internazionale. Tokyo conclude la seduta in rialzo dello 0,4%. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 113,30 e sull'euro a 129,10. A mercati ancora aperti sono in rialzo Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,8%), Shenzhen (+0,9%) e Mumbai (+0,1%). In terreno negativo Seul (-0,8%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sul Pil, inflazione e tasso di disoccupazione dell'Italia. I dati dell'inflazione e del tasso di disoccupazione nell'Eurozona, Italia e Francia; le vendite al dettaglio e l'indice dei prezzi delle importazioni della Germania. Dagli Usa in arrivo l'indice Pmi Chicago.