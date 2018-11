Borsa: Europa vira in negativo

MILANO, 30 NOV - Le Borse europee virano in territorio negativo dopo un avvio poco mosso, in attesa dei dati sull'inflazione e sulla disoccupazione dell'Eurozona. Nel Vecchio continente pesano le perdite del comparto bancario (-1%) e delle auto (-1,3%). L'euro è poco mosso rispetto al dollaro a 1,1381 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Francoforte (-0,6%), Londra e Parigi (-0,5%) e Madrid (-0,3%). Tra le banche in calo Commerzbank (-1,5%), Credit Agricole (-1,2%), Ing (-1%). Nel comparto delle auto in calo Daimler (-2,6%), Peugeot e Porsche (-1,1%), Volkswagen (-0,7%) e Renault (-0,4%). In rialzo il settore dell'energia con il prezzo del petrolio stabile. In positivo Galp Energia (+1%), Total (+0,5%), Enagas, Bp e Repsol (+0,1%). In rialzo Bayer (+0,2%), dopo l'annuncio di un possibile taglio di 12 mila posti di lavoro nell'ambito dell'operazione di integrazione con Monsanto.