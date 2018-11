Borsa: Europa prosegue in calo

MILANO, 30 NOV - Le Borse europee rallentano dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona. Fari puntati sul G20 di Buenos Aires mentre restano i timori per una mancata distensione nella guerra commerciale Usa-Cina. Prosegue poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1367 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In calo Londra (-0,6%), Parigi e Francoforte (-0,4%), Madrid (-0,3%) mentre è piatta Milano (+0,03%). A Piazza Affari andamento negativo per le banche con Banco Bpm (-1,7%), dopo la fumata grigia per la cessione degli Npl ed il riassetto del credito al consumo. Male anche Banca Mediolanum (-1,9%) e Mediobanca (-1%). In positivo i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio stabile. Avanza Snam (+0,9%), Italgas (+0,7%), Saipem (+0,6%) ed Eni (+0,5%).