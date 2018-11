Borsa: Milano debole dopo dati Pil

MILANO, 30 NOV - La Borsa di Milano debole dopo i dati sul Pil del terzo trimestre con il Ftse Mib che cede lo 0,1% a 19.141 punti. A Piazza Affari pesano le banche ed il calo di alcuni titoli del settore del lusso. Lo spread tra Btp e Bund torna sopra 290 punti, a quota 292, con il rendimento del decennale italiano al 3,21%. Tra gli istituti di credito in calo Banco Bpm e Banca Mediolanum (-1,8%), Mps (-1,5%) e Mediobanca (-0,9%). Nel settore del lusso in rosso Moncler (-2,5%), Ferragamo (-1,1%) e Luxottica (-0,4%). Proseguono in rialzo i titoli legati al petrolio con Snam (+1%), Italgas (+0,9%), Saipem (+0,5%) ed Eni (+0,3%).