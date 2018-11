Cna, occupazione in pmi torna a salire

ROMA, 30 NOV - Dopo le flessioni di agosto e settembre, ottobre 2018 segna una svolta positiva nell'andamento dell'occupazione nelle piccole imprese italiane: "i posti di lavoro tra gli artigiani, le micro e le piccole imprese sono cresciuti dello 0,9% rispetto a settembre e del 3% su base annua". Lo rileva l'Osservatorio mercato del lavoro della Cna aggiungendo che nel periodo gennaio-ottobre 2018 la base occupazionale è aumentata del 3,2%, un decimo di punto in meno in confronto allo stesso periodo del 2017. L'ampliamento della base occupazionale registrato a ottobre è frutto dell'incremento nelle assunzioni e della diminuzione nelle cessazioni. "Complessivamente, i nuovi contratti di lavoro sono cresciuti dell'8% in un anno, trainati dalle posizioni a tempo indeterminato (+15,1% rispetto a un anno prima) e hanno interessato il 3,3% degli occupati, mentre le cessazioni sono diminuite dell'1,8%, coinvolgendo il 2,4% della base occupazionale", continua lo studio della Cna.