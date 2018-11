Fisco: fino a 7/12 rottamazione bis

ROMA, 30 NOV - Sono 345mila i contribuenti ad oggi chiamati a pagare entro giovedì 7 dicembre le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegando che in caso di mancata 'regolarizzazione' (in scadenza a luglio, settembre e ottobre) non si potrà aderire alla prossima sanatoria (la rottamazione ter) approvata dal Senato con il dl fisco che dovrebbe avere l'ok dalla Camera senza modifiche.