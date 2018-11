Csc, produzione novembre -0,5% su mese

ROMA, 30 NOV - La produzione industriale italiana si stima diminuirà in novembre, confermando il peggioramento del contesto economico. Lo si legge nell'indagine rapida del Centro studi di Confindustria sulla produzione industriale secondo la quale il calo dovrebbe essere dello 0,5% su ottobre. Al netto del diverso numero di giornate lavorative la produzione industriale arretra dello 0,7% rispetto a novembre 2017. Gli ordini in volume scendono in novembre dello 0,3% su ottobre (-0,8% su novembre 2017). "Il calo dell'attività - si legge - è spiegato dal venir meno del sostegno di entrambe le componenti della domanda ed è coerente con l'andamento negativo del clima di fiducia degli imprenditori manifatturieri. Dinamica degli ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere alcun miglioramento nel breve termine". Nel 2018 la produzione industriale ha perso terreno: i livelli in novembre sono inferiori del 2,1% rispetto al picco di dicembre 2017 e non si intravedono segnali di miglioramento per i prossimi mesi.