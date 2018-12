Alleanza coop, 3,3 mln persone sfruttate

ROMA, 1 DIC - Sono quasi "3,3 milioni (3.263.000) i lavoratori vessati in tutti i settori produttivi del Paese. Il costo medio orario scende da 16 euro a 8. L'evasione tributaria e contributiva sfiora i 110 miliardi (108,9): vale a dire un ventesimo del nostro debito pubblico". Così il presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane, Maurizio Gardini in occasione della Biennale della cooperazione. "Il Parlamento non sia complice del lavoro nero" affermano le coop che chiedono "il ripristino delle sanzioni penali per appalto illecito di manodopera e la difesa della liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le misure sono state 'annacquate' nella scorsa legislatura. Chi compie gravi illeciti nel lavoro deve essere punito, perché droga economia, avvantaggia i delinquenti ed estromette gli onesti". Fra le voci più rilevanti dell'evasione: Iva per 35,3 miliardi, Irpef derivante da lavoro e impresa, 37,6 miliardi, Irap evasa per 7,6 miliardi, mancati contributi di 2,6 miliardi per dipendente e 8,5 per il datore di lavoro