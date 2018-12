Manovra: slittano emendamenti Governo

ROMA, 1 DIC - Slitta ancora la presentazione degli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Per le 19 era atteso in commissione il pacchetto delle proposte di modifica dell'esecutivo ma il termine non è stato rispettato. Fonti di M5s e Lega assicurano che gli emendamenti - diverse decine - sono pressoché pronti e saranno presentati nella notte. Se così non sarà e i testi arriveranno domattina, rischia di slittare la convocazione della commissione, fissata alle 14.30 di domani, perché bisogna dare congruo tempo per i subemendamenti.