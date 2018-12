Borsa: Milano avanza (+2,09%)

MILANO, 3 DIC - La Borsa di Milano (+2,09%) avanza, in linea con gli altri listini europei, e festeggia l'intesa Usa-Cina sui dazi. A usufruire del clima positivo sono i titoli del comparto automobilisti e tecnologici. A Milano volano Stm (+6,1%) e Cnh (+4,3%). In calo lo spread tra Btp e Bund che apre la seduta a 283 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,17%. A Piazza Affari si mettono in mostra Fca (+3,5%), Brembo (+3,4%), Pirelli (+3%) ed Exor (+3,1%). In positivo anche il settore energia con la decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere il loro accordo per gestire il mercato petrolifero. Avanzano Saipem (+3,9%), Tenaris (+3,5%), Eni (+2%). Andamento positivo anche per il comparto finanziario con Banco Bpm (+3,5%), in attesa dell'accordo sulla cessione di Npl e sul riassetto del credito al consumo. Bene anche Mps (+3,3%), Unicredit (+2,9%), Intesa (+2,5%) e Ubi (+2,1%). In luce Banca Generali (+2,1%), con il piano 2019-2021 che vede maggiore crescita e conferma dei dividendi.