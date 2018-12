Borsa:Europa tonica guarda a Wall Street

MILANO, 3 DIC - Le Borse europee restano ben intonate a metà mattinata e con i futures di Wall Street in positivo. I listini del Vecchio continente rispondono in modo positivo alla tregua tra Usa e Cina sul commercio siglata a margine del G20 di Buenos Aires. Corrono il comparto delle auto, l'energia ed i tecnologici. L'euro in rialzo sul dollaro si attesta a 1,1326 a Londra. L'indice d'area stoxx avanza dell'1,7%. Avanzano Francoforte (+2,4%), Londra (+2,2%), Parigi (+1,7%) e Madrid (+1,5%). Buona performance anche per Piazza Affari (+2%) dove vola Stm (+7,8%). Bene anche le banche con Mps (+8,6%), Banco Bpm (+5%), Intesa (+3,4%), Bper (+3,2%) e Unicredit (+3%). In positivo il comparto dell'auto dove si mettono in evidenza Cnh (+5,3%), Pirelli (+3,2%), Brembo (+3,2%) ed Fca (+2,4%). In rialzo i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in aumento ed il Quatar ha deciso di uscire dall'Opec, con Saipem (+5,5%), Tenaris (+3,2%) ed Eni (+2,1%).