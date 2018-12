Tav, imprese a Torino per lo sviluppo

TORINO, 3 DIC - Il mondo economico e produttivo si riunisce oggi a Torino per chiedere sviluppo al governo. Alle Ogr, le ex Officine Grandi Riparazioni, sono attesi i vertici di dodici associazioni d'impresa - in rappresentanza di 13 milioni di lavoratori e di due terzi del pil italiano. Una mobilitazione senza precedenti, per sollecitare il rilancio delle infrastrutture a cominciare dalla Torino-Lione, simbolo delle grandi opere con valenza strategica a livello europeo. Obiettivo dell'incontro quello di chiedere al governo "una riflessione seria e libera da pregiudizi ideologici sulle scelte che riguardano grandi opere e sviluppo". 'Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l'Italia in Europa' è il titolo dell'incontro, in programma alle ore 16. Col presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sono presenti i vertici di Casartigiani, Ance, Confapi, Confesercenti, Confagricoltura, Legacoop, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio e Cna. Verrà sottoscritto un manifesto, base del confronto col governo del 5 dicembre.