Borse Europa chiudono in rialzo

MILANO, 3 DIC - Giornata di rialzi per le Borse europee, grazie alla sospensione delle ostilità fra Cina e Stati Uniti in tema di dazi e anche come riflesso della maggiore fiducia per un accordo fra governo italiano e Ue sulla manovra. Piazza Affari è stata la migliore ed è salita del 2,26%, seguita da Francoforte, che ha guadagnato l'1,85%. Bene anche Parigi (+1%), Londra (+1,18%) e Madrid (+1,13%).