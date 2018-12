Piaggio Aero: V. Nicastro commissario

ROMA, 3 DIC - L'avvocato Vincenzo Nicastro è stato nominato Commissario straordinario della società Piaggio Aero Industries. Lo si legge in una nota del Ministero dello sviluppo economico, che precisa che la nomina è avvenuta in esito all'estrazione a sorte, che ha avuto luogo oggi in seduta pubblica presso il Dicastero. La procedura - spiega la nota del Mise - è disciplinata da una direttiva emanata dal Ministro Di Maio nel luglio scorso e prevede che una commissione di esperti selezioni una rosa di non meno di cinque candidati parimenti idonei tra tutti coloro che hanno risposto all'apposito avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero. La rosa viene poi sottoposta a sorteggio - prosegue la nota - garantendo la massima trasparenza nell'identificazione dei candidati migliori.