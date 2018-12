Open Fiber,in campo per studenti Scampia

NAPOLI, 4 DIC - Open Fiber scende in campo per offrire agli studenti dell'ITI 'Galileo Ferraris' di Scampia l'opportunità di toccare con mano la realtà lavorativa di una grande azienda. E'lo spirito del progetto 'Alternanza Scuola-Lavoro' realizzato in collaborazione con il centro educativo Elis. ''Si tratta - ha spiegato Ivan Rebernik, direttore del personale e organizzazione di Open Fiber - di un progetto di contaminazione reciproca. Noi siamo un'azienda giovane, vocata all'eccellenza, siamo un progetto Paese. Siamo un'azienda che deve necessariamente scambiare le proprie esperienze con le eccellenze di cui il Paese dispone e il Ferraris rappresenta senza dubbio un'eccellenza nell'esperienza formativa''. Il progetto prevede una parte in aula durante la quale gli studenti saranno seguiti da 'maestri di mestiere', individuati tra il personale Open Fiber, che spiegheranno gli aspetti tecnici del lavoro in azienda e al termine del percorso saranno scelti due, tre ragazzi per uno stage di alcune settimane in azienda.