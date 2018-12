Borsa Ny apre in calo Dj -0,31%

NEW YORK, 4 DIC - Wall Street apre in calo, in parte per i dubbi che ancora aleggiano intorno alla tregua sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones cede lo 0,31% a 25.746,22 punti, il Nasdaq lo 0,48% a 7.405,77 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500, che perde lo 0,26% a 2783,40 punti.