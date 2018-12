Auto:Di Maio,vedrò aziende e consumatori

ROMA, 6 DIC - "Ho deciso di convocare un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo economico, per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano, con i costruttori, a partire da Fca, e con le associazioni dei consumatori. Insieme troveremo la soluzione giusta per centrare due obiettivi: proteggere noi e i nostri figli dall'inquinamento, senza pesare sul portafogli". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio dopo le polemiche sulla tassa sul diesel, aggiungendo che "la norma va migliorata subito per non penalizzare nessuno, in particolare chi ha bisogno di acquistare un'utilitaria".