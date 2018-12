Rossi presidente Ricerca Copa Cogeca

ROMA, 6 DIC - La Confederazione di tutti gli Agricoltori e le Agro cooperative in Europa, la Copa Cogeca, ha rieletto a Bruxelles Daniele Rossi, delegato di Confagricoltura, alla presidenza del Gruppo Ricerca ed Innovazione. Rossi, nel 2016 era stato il primo italiano a ricoprire l'incarico. Lo rende noto l'organizzazione degli agricoltori. Rossi, 59 anni, è, tra l'altro, coordinatore europeo delle 36 Piattaforme Tecnologiche Nazionali Food for Life, fondatore del Cluster Agrifood italiano e della Associazione di Confagricoltura con Nomisma e Luiss "AgroNetwork", senior economist del Governo e della Commissione Ue. "Il futuro del settore in Europa si giocherà sull' innovazione in campo ambientale, sulla digitalizzazione, la genetica, la gestione dell'acqua e del suolo, le energie rinnovabili, i nuovi modelli di business, non ultimo sulla nutraceutica e sull'alimentazione "salutare", dice Rossi.