Piaggio Aero: ok stipendi in dubbio 13/a

SAVONA, 6 DIC - Buone notizie dal vertice tra il neo commissario di Piaggio Aero, Vincenzo Nicastro, e i sindacati avvenuto questa mattina a Savona nella sede dell'Unione Industriali. Il commissario ha assicurato il pagamento degli stipendi di novembre (momentaneamente "congelati" dal vecchio CdA) e dicembre, mentre resta in forse il pagamento della tredicesima per ragioni tecniche. "Ho firmato l'istanza al tribunale per autorizzarmi al pagamento - ha detto Nicastro - appena arriva il via libera provvederemo". E' stato concordato di annullare l'incontro di domani al Mise: il vertice verrà riconvocato prima di Natale, dopo che Nicastro avrà conosciuto meglio l'a aziendale. "Mi sono fatto un quadro iniziale - ha detto il commissario - la situazione è complessa, ma ci lavoriamo. Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto: speriamo quindi di riempirlo. L'azienda ha un valore nazionale. Bisogna essere cauti e serve che, oltre al commissario, anche chi di dovere si impegni a fare quello che deve fare".