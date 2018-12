Produzione industriale, +0,1% a ottobre

ROMA, 10 DIC - La produzione industriale sale dello 0,1% a ottobre rispetto al mese precedente ed è in aumento, su base annua, dell'1% nei dati corretti per gli effetti di calendario, secondo gli indici Istat. Nei dati grezzi l'incremento è del 4,2%. "Riprende a crescere la produzione industriale", si legge nella nota. "Risultano in crescita - continua il testo - su base sia congiunturale (+1,3%) sia annua (+2%) i beni di consumo", mentre diminuiscono l'energia (-3% su mese, -1,5% su anno) e i beni intermedi (-0,3% per entrambi gli indici). I beni strumentali segnano un calo su base mensile dello 0,1% e un aumento su base annua +2,4%. Nella media dei primi dieci mesi dell'anno la produzione cresce dell'1,7% rispetto all'anno precedente.