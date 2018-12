A famiglia Vitelli piena proprietà ASN

MILANO, 10 DIC - Marina di Varazze, società facente capo alla famiglia Vitelli (Gruppo Azimut/ Benetti), ha acquistato il 50% di Alfa Servizi Nautici di Varazze (ASN), arrivando così a possedere la totalità delle quote di ASN. L'acquisizione riguarda l'area dello storico cantiere ex Baglietto, che la società Marina di Varazze intenderebbe trasformare in un centro di manutenzione per yachts dai 25 ai 50 mt. Dal centro nel 2018 sono transitate 34 barche, facendo lavorazioni da 30.000 a 500.000 euro cadauna. La Marina di Varazze già possiede la concessione per lo specchio acqueo di fronte al cantiere. Intorno ad Azimut/Benetti gravitano attualmente, oltre a Varazze, la marina di Viareggio, di Valletta (Malta), di Mosca e, nel prossimo futuro, anche di Livorno, in fase di avanzata approvazione. A questo si aggiunge una partecipazione nella società Porto di Sanremo Srl che si è candidata per il rinnovo del porto vecchio di Sanremo. ASN può diventare uno dei più importanti del Mediterraneo.(ANSA).