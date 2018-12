Mediaset, Borsa cede (-5%) su Jp Morgan

MILANO, 10 DIC - Giornata pesante per Mediaset in Piazza Affari: il titolo ha chiuso in calo del 5,1% a 2,46 euro dopo aver toccato in corso di seduta quota 2,43, ai minimi degli ultimi due anni di fatto sui livelli precedenti alla scalata di Vivendi. A far scattare le vendite soprattutto un report di Jp Morgan sui gruppi media e internet europei, nel quale gli analisti hanno tagliato da 3,1 a 2 euro il prezzo obiettivo del Biscione, abbassando il giudizio sul titolo da 'neutral' a 'underweight'. La banca d'affari guarda soprattutto all'abbassamento delle sue stime sul 'sistema Italia' e quindi alla probabile difficoltà del mercato pubblicitario, ma ha anche ridotto il 'peso' economico sul possibile accordo che Mediaset potrebbe raggiungere con Vivendi per il mancato acquisto di Premium.