Petrolio: resta sotto 52 dollari

ROMA, 13 DIC - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo ma ancora sotto la soglia dei 52 dollari al barile sull'onda dei timori che i tagli alla produzione previsti da Opec plus non siano sufficienti.Sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 18 centesimi e passano di mano a 51,55 dollari al barile.Il Brent guadagna 29 centesimi a 60,44 dollari al barile