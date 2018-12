Germania: Pmi manifattura cala 51,5

ROMA, 14 DIC - In Germania l'indice Pmi che monitora il settore manifatturiero segna un calo a dicembre a 51,5 punti, da 51,8 di novembre. E' il dato preliminare - rilevato da Markit - e rappresenta il livello più basso da marzo del 2016 ed inferiore alla stima media di 51,7. In flessione anche l'indice relativo ai servizi che scende a 52,5 da 53,3 contro attese per un rialzo a 53,5. L'indice composito si attesta su 52,2 punti (52,3 precedente).