Lvmh, 2,6 mld per hotel lusso Belmond

MILANO, 14 DIC - Lvmh acquisisce Belmond per 2,6 miliardi di dollari per rafforzare la sua presenza nel mondo dell'hotellerie. Belmond possiede 46 tra hotel di lusso nel mondo, tra cui il Cipriani di Venezia e lo Splendido di Portofino, oltre a treni come il leggendario Venice Simplon-Orient-Express e navi da crociera fluviali. Lvmh acquisirà Belmond per 25 dollari in contanti per ogni azione di classe A, per un valore azionario complessivo appunto di 2,6 miliardi e un valore d'impresa di 3,2 miliardi. Nei 12 mesi chiusi a settembre, Belmond ha registrato ricavi per 572 milioni di dollari e un ebitda rettificato di 140 milioni. La transazione si dovrebbe chiudere nella prima metà dell'anno prossimo. Per Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, questa acquisizione "aumenterà in modo significativo la presenza di Lvmh nell'ospitalità di alta gamma".