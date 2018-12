Manovra: Di Maio, vale 30-33 mld

ROMA, 14 DIC - "Questa una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio a 'Mattino Cinque' su Canale5. "Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano", ha quindi puntualizzato il ministro, assicurando che le misure non cambiano, "solo che dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che avevamo previsto più soldi" del necessario. A proposito della posizione dell'Ue nei confronti di Italia e Francia, Di Maio ha osservato: "Sicuramente oggi è un'Europa che guarda ai paesi in maniera diversa", ha risposto il ministro a chi chiedeva se avesse ragione chi dice che l'Ue usa due pesi e due misure. "Per come la vedo in questo momento l'obiettivo è portare a casa le misure previste nel contratto ed evitare la procedura di infrazione. Gli italiani ci chiedono di non andare in guerra con l'Ue ma mantenere le promesse".