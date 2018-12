Bankitalia taglia stime Pil 2018 a 0,9%

ROMA, 14 DIC - La Banca d'Italia taglia le stime di crescita del Pil per quest'anno allo 0,9% dall'1,2% precedente. Per il 2019 la previsione resta invariata all'1%. Lo si legge nelle proiezioni macroeconomiche di Via Nazionale. Inoltre, "la crescita dell'economia italiana è stimata attorno all'1% annuo in tutto il triennio 2019-2021", prosegue Bankitalia, spiegando che "gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse fin qui registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna". Ma "ritmi di crescita più elevati potrebbero essere conseguiti se gli spread sovrani tornassero verso i valori medi registrati nel secondo trimestre dell'anno", sottolinea la Banca d'Italia.