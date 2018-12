Borsa: Europa chiude in rosso

MILANO, 14 DIC - Le Borse europee chiudono in calo l'ultima seduta della settimana. I listini hanno risentito del calo del comparto delle auto dopo i dati deludenti delle vendite di novembre. Gli investitori guardano anche ai dati sulle vendite e sulla produzione industriale in Cina ed all'andamento negativo degli indici Pmi manifatturiero dell'Eurozona. In calo l'euro su dollaro a 1,1300 a Londra. L'indice euro stoxx 600 cede lo 0,6%. In calo Parigi (-0,88%), Madrid (-0,59%), Francoforte (-0,54%) e Londra (-0,47%).