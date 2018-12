Contrabbando: sigarette, Napoli 'regina'

NAPOLI, 17 DIC - Napoli regina del contrabbando di sigarette. L'incidenza del fenomeno è del 24% a fronte di una media nazionale dell'8,8%. É quanto emerge dallo studio realizzato da Intellegit, start-up dell'Università di Trento, in collaborazione con British American Tobacco Italia, sul fenomeno dl contrabbando di sigarette. Lo studio è stato presentato a Napoli, in occasione della sottoscrizione del protocollo tra Bat e Guardia di Finanza, con il quale la British American Tobacco Italia donerà alle Fiamme gialle di Napoli 15 autovetture nel triennio 2019-2021. Le sigarette di contrabbando arrivano dall'Est Europa, soprattutto Ucraina, cui seguono Bielorussia, Russia e Moldavia, ma non mancano le fabbriche nel territorio campano che producono 'bionde' cosiddette ' illicit whites. Si torna ad acquistare le sigarette di contrabbando per una questione di costi: in media, acquistare e costano in media 2,90 euro (le Marlboro contraffatte sono le più costose: 3,50 euro a pacchetto).