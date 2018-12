Borsa:Asia chiude in calo e guarda a Fed

MILANO, 19 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la volatilità degli indici azionari Usa ed in attesa delle indicazioni dalla Fed. In rosso gli indici della Cina con gli investitori che guardano ai rapporti con gli Stati Uniti ed alla vicenda dei dazi. Tokyo ha archiviato la seduta in calo dello 0,6%. L'andamento fiacco ha inciso sul collocamento di SoftBank, il cui titolo ha chiuso ben al di sotto del prezzo di apertura, con una flessione del 14,5%. Lo yen si è apprezzato leggermente sul dollaro a 112,30, e sull'euro a 127,90. A mercati ancora aperti in calo Shanghai (-1,1%) e Shenzhen (-1,5%) mentre è piatta Hong Kong (+0,04%). In rialzo Seul (+0,8%) e Mumbai (+0,2%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sui prezzi alla produzione di Germania e Regno Unito. Dagli Stati Uniti prevista la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, e la riunione Fomc con le proiezioni economiche. Previsti anche i dati sulle scorte di petrolio settimanali.