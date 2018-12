Cresce fatturato Balocco,190mln nel 2018

TORINO, 20 DIC - Balocco, secondo player del mercato dolciario da ricorrenza e del mercato della prima colazione, consolida nel 2018 la crescita del 2017 (+15 milioni) avvicinandosi ai 190 milioni di euro di fatturato. Erano 103 nel 2008 e l'azienda di Fossano, guidata tuttora dalla famiglia che la fondò nel 1927 e oggi alla terza generazione, continua ad investire per crescere ancora. Negli ultimi ammontano a oltre 50 milioni di euro gli investimenti in tecnologia. Ai prodotti da ricorrenza è stata affiancata una divisione di prodotti continuativi, frollini in particolare, che hanno consentito alla marca di essere presente nelle case dei consumatori italiani non solo a Pasqua e Natale. Negli ultimi dieci anni, l'azienda è così cresciuta al ritmo di un milione al mese, fino a diventare co-leader nei due segmenti. L'export vale il 13%, con i prodotti Balocco distribuiti in 67 Paesi.