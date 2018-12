Fisco: Cgia, 2019 tasse locali +1mld

VENEZIA, 22 DIC - Nel 2019 famiglie e imprese rischieranno di pagare un miliardo in più in tasse locali. A sostenerlo la Cgia di Mestra che rileva come "tra Irap, Imu/Tasi e addizionali Irpef, famiglie e imprese versano a Regioni ed enti locali oltre 60 miliardi di euro all'anno". "L'incidenza di questo importo - rileva la Cgia -, sul totale delle entrate tributarie, è pari al 12% e, purtroppo, è destinato ad aumentare. Dal 2019, infatti, rischiamo di pagare almeno un miliardo in più, a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio attualmente i discussione in Parlamento". Dopo aver rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016 dall'allora Governo Renzi, è molto probabile che alcuni Governatori e molti Sindaci torneranno ad innalzarle. Secondo alcune stime fatte dalla Cgia, degli 8mila Comuni presenti in Italia oltre l'80% ha i margini per aumentare sia l'Imu sulle seconde/terze case sia l'addizionale Irpef.