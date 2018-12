Fed: Trump discusso licenziamento Powell

NEW YORK, 22 DIC - Donald Trump ha discusso con alcuni dei suoi consiglieri la possibilità di licenziare il presidente della Fed Jerome Powell in seguito all'aumento dei tassi di interesse deciso mercoledì scorso. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Trump ne ha parlato più volte negli ultimi giorni. Augurandosi che l'ira di Trump si dissolva, lo staff della Casa Bianca lo ha però messo in guardia sul fatto che il licenziamento sarebbe una mossa disastrosa.