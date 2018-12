Borsa: volatilità danneggia paperoni

NEW YORK, 22 DIC - I paperoni mondiale hanno visto andare in fumo 511 miliardi di ricchezza dall'inizio dell'anno. Dopo primi sei mesi stellari, gli ultramiliardari si sono scontrati con la guerra commerciale e i timori di una recessione americane che hanno affondato le borse, appesantite anche dalla politica meno accomodante delle banche centrali. E' quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index. La volalitilita' dei mercati non ha risparmiato nessuno, neanche Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon e' arrivato nel corso del 2018 a valere 168 miliardi di dollari: era settembre. Ora a tre mesi di distanza Bezos vale solo 115 miliardi di dollari.