In asta Bot a 6 mesi tasso sale a 0,215%

ROMA, 27 DIC - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a sei mesi, con tassi in rialzo allo 0,215% dallo 0,163% del collocamento di novembre. In calo il rapporto di copertura, pari a 1,33 volte da 1,6. Il Tesoro ha venduto anche 2 miliardi di euro di Ctz a due anni con un rendimento dello 0,699% e un rapporto di copertura pari a 1,78. Nel complesso Via XX Settembre ha assegnato 8,5 miliardi di euro di titoli di Stato.